Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük o

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