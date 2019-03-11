Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur."

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