Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer

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