Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık"
28 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
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