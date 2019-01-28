Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık"

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