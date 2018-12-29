Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını29 Aralık 2018 Cumartesi 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını
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