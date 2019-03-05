Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım."

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