Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörle mücadelede destan yazan güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını bölücü terör örgütüne teslim etmeyecek kadar kararlı bir Türkiye var. Dağlarında teröristlerin değil, çobanların, turistlerin gezdi bir Türkiye var. Çukurlarla vatandaşların yaşam hakkının zehir edildiği yaşamları geride bıraktık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda halka seslendi. Konuşmasında, ‘Veysel Karani’nin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin emaneti, birliğimize dirliğimize sahip çıkan, eniştesi ve milletvekili olmaktan onur duyduğum Siirt’ diye başlayan Erdoğan, tüm Müslümanların Regaip Kandili’ni kutladı. Erdoğan, “Bugün maşallah Siirt bir başka güzel, şu meydanı dolduran her seferinde bizleri coşkuyla bağrına basan siz değerli kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah yol arkadaşlığımızı daim etsin. Çünkü biz enerjimizi buradan alıyoruz. Bize 25 senedir tüm Türkiye’ye hizmet etme onurunu tattıran şu aramızdaki muhabbettir. Bize 17 yıldır Siirtle beraber tüm Türkiye’ye önemli eserler kazandırma da yine aramızdaki sevgidir. Bizi ayakta tutan da bu tablodur. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden beraberliğinden alıyoruz” diye konuştu.

“Bu mücadeleyi CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için veriyoruz”

Konuşması sık sık ‘enişte, enişte tezahüratları’ ile kesilen Erdoğan, ‘Siz enişteyi seviyorsanız, enişte de sizi seviyor’ yanıtını verdi. Erdoğan, “Biz gücümüzü şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetlerinden alıyoruz. Biz sırtımızı YPG, PKK teröre dayayanlardan değil meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için veriyoruz. Milletiyle yürüyen bir siyasetçinin aşamayacağı bir engel yoktur. Dualarınız yanımızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Bunun için 31 Martta Siirt’ten destek bekliyoruz. Bu şehrin tarihine kültürüne yaraşır bir tablo bekliyoruz 31 Martta. Siirt 31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun? Siirt 31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Siirt 31 Mart’ta sandığa, barışa, huzura, istikrara sahip çıkıyor musun? Siz beni iyi biliyorsunuz. Zaten bilmeseniz her halde kızınızı vermezdiniz. 40 yıldır ülkemiz için verdiğimiz hizmet mücadelesinden de bizleri çok iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle bizleri iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Okuduğu için hapse düşen şiirini yine aynı meydanda okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu için hapse düşmesine neden olan şiiri yine aynı meydanda yine Siirt’te okudu. Vatandaşların hep bir ağızdan ‘oku, oku, oku’ tezahüratlarına yanıt veren Erdoğan aynı meydanda, aynı şiirden bir bölüm okudu. Erdoğan, “Bu süreçte birçok saldırı, birçok antidemokratik saldırı ile 15 Temmuzda olduğu gibi doğrudan canımıza kast edilmeyi yaşadık. Burada okuduğumuz bir şiirle siyasi hayatımızı bitirmek istenen dönemler yaşadık. Bu meydanda okudum o şiiri. ‘Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, kar bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz’. Unutmayın değerli kardeşlerim herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır. Hiç şüphesiz Rabbimiz en iyi hesap yapandır. Rabbimin lütfuyla milli irade yolunu açanlar yine Siirt oldu. Muhtar bile olamaz diye manşet attılar kutlamalar yaptılar ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla yine siz onların kursaklarında bıraktınız bu düşündüklerini. Siirt’te sonlandırmak istenen hikayemize 9 Mart 2003’de taze ve yeni bir sayfa açtınız. Siz bize güvendiniz biz de bu emanete asla ihanet etmedik” şeklinde konuştu.

“Teröre destek verenlere terörist dediğim için Meral hanım rahatsız olmuş”

Ülkenin bütün sorunlarının üzerine cesaretle gittiklerini belirten Erdoğan, “CHP ve HDP gibi Türkiye’nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık. Milli iradeyi CHP ve HDP’ye rağmen güçlendirdik. Ekonomimizi hak ve özgürlükleri, barış emniyet ve huzuru, 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP’ye rağmen güçlendirdik. Tüm saldırı kışkırtmanın üstesinden böyle geldik. Son 17 yılda attığımız adımları CHP HDP zihniyetine rağmen başardık. Şimdi bunlara birisi daha takıldı, sözde İYİ Parti. Ve öyle bir yanlış yapıyor ki Denizli’de yaptığı konuşmada bu hanımefendi benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Bunun orada konuştuğumdan haberi yok. Bunların kılavuzu karga. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? Diyor ki HDP’ye oy verenlere de terörist dedi. Bakın kime terörist diyorum. Ben sırtını teröristlere dayayan HDP vekillerine ve Kandil’deki baş teröristlere diyorum. Şimdi kardeşlerim HDP eş başkanı Kürt değil bunu da bilin. Şimdi soruyorum size Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan diyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan var buyur orada yaşa. Ama benim ülkemi bölmeye müsaade etmeyiz, milletimiz de müsaade etmez. Biz askerimizle, polisimizle Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e girdik ve inlerine kadar bunları kovaladık. Bundan sonra halkımın huzurunu kaçıranların inlerine gireceğiz. ‘Biz gücümüzü YPG PYD PKK’dan alıyoruz’ diyor, işte terörist bunlar ben bunlara terörist diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral hanım rahatsız olmuş, iyi ki olmuş. Hani sen ülkücüydün hani sen milliyetçiydin ne oldu bu kadar değiştin ama güvenmeyin bunlar rahat değişirler. Bu partimi yeni kurduğumda benimle yola çıkanlardandır ama ne oldu Afyon’da bizi yolda bıraktı ve bizi sattı. Ondan sonra başka partilere gitti onları da sattı. Onun için bunlara güven olmaz bunlarla yola çıkılmaz. 31 Mart bunlara en büyük hesabın sorulacağı gün olacaktır. Hayata ideolojik kalıplarla bakanlar dışında elini vicdanına koyan herkes 2002 ile 2019 arasında dünya kadar fark olduğunu görür ve kabul eder” dedi.

“Terörle mücadelede destan yazan bir Türkiye var”

Türkiye’nin artık çok güçlü ve kararlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadelede destan yazan güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını bölücü terör örgütüne teslim etmeyecek kadar kararlı bir Türkiye var. Dağlarında teröristlerin değil, çobanların, turistlerin gezdi bir Türkiye var. Çukurlarla vatandaşların yaşam hakkının zehir edildiği yaşamları geride bıraktık. İşte Siirt, Diyarbakır, Hakkari bütün bunlar yenilendi. Adeta yepyeni şehirler kurduk. Siz bize sahip çıktınız sürece inşallah biz de ülkemizin tekrar zulüm ve terör cenderesine alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletini seven milletine hizmet eder. Mesele belediyenin kepçeleriyle teröristler için çukur yapmak yol kapatmak değil, altyapı yapmaktır. Mesele belediyenin kamyonlarıyla bomba taşımak değil, sokaklardaki çöpü taşımaktır. Mesele belediye vergilerini Kandil’e taşımak değil, o memlekete hizmet etmektir. Mesele 14-15 yaşındaki çocukları Kandil’e kaçırmak değil, onları eğitmektir. Mesele bu çocuklara sahip çıkmak onlara gelecek hazırlamaktır. Mesele yıkmak değil yapmak, öldürmek değil ihya etmektir bütün mesele insanı yaşat ki devlet yaşasın meselesidir” diye konuştu.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya 290 katrilyon liralık yatırım yaptık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 290 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bugün Ankara hiç olmadığı kadar insanının sesini duymaktadır ve insanlarına yakındır. Ayrım yapmadan 81 vilayetin 82 milyonun her bir ferdi için çalışıyoruz. Yılların birikmiş sorunlarına çözümler üretiyoruz. Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize 290 katrilyonluk kamu yatırım yaptık. Siirt’e son 10 yılda 9 katrilyonluk yatırım yaptık. Bu seçimlerde Ak Partiye vereceğiniz her destek istikbalimize yakılmış bir ışıktır. Gelin Türkiye’yi yükseltelim. Suriye’den Irak’a etrafımıza çekilmek istenen terör çitini hep birlikte yıkalım. Bu ülkenin geleceğini hep beraber inşa edelim”.