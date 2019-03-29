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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti."

29 Mart 2019 Cuma 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:16
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