0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Çanakkale'den helikopterlerle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gelen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, anıta ayrı ayrı çelenk koydu.

Törende konuşan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, "Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır." ifadelerini kullandı.

Edirne Üç Şerefeli Cami İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu'nun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale cephesinde vatan uğruna şehit düşenler için dua etti.

Duanın ardından "Şehitlik Defteri"ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, caminin özgün bir mimariye sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mimarından mühendisine işçisine kadar tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Zira yazları özellikle burada tabii bu tür ihtiyacı giderecek bir mekan, ibadethane yoktu ama şimdi gerek şehitler kabristanıyla, bu da bize nasip oldu. Başbakanlığım döneminde bunları yaptık ama şimdi de buradaki bu mescit eksiğini de OPET ailesi ve Türk Hava Yolları el ele vererek, gayretleriyle bu da giderilmiş oldu."

 

Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından alandan ayrıldı.

Şehitler Abidesi'ndeki tören, Donanmaya ait 19 savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan resmi geçit ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisinin ardından sona erdi.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askeri erkan ve yabancı konuklar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
  1. Edirne
  2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  3. Şehitler Abidesi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    1. İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    2. Galatasaray'a geleceği iddia..
    3. Bu görüntüler insanları utandırmalı!..
    4. Döviz kurları
    5. Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı..
    6. Barcelona'ya kötü haber!
    7. Erkunt, çiftçiye traktör kredisi..
    8. Şanlıurfa oy kullanma saatleri 2019..
    9. WIN Fuarı'nda "Dijital Fabrikalar..
    10. Bağımsız aday Gökçe Kale Mahallesinde..
    11. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    12. İsmail Erdem: “Aşık Veysel, Mustafa..
    13. Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi!..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler..
    15. Alanya'da kayak festivali renklendirdi
    16. Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişiyi..
    17. Çanakkale ruhu Metro İstanbul’da
    18. 15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK..
    19. Sucuk ekmek parası geliyor!..
    20. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi 277..
    21. Aydın Büyükşehir Belediyesi,..
    22. Fırsat Garajı için geri sayım başladı
    23. Şenol Güneş: “Önce Avrupa..
    24. Ecdada vefa; ‘Mihraplı Şehitler Anıtı’
    25. Bağdat, Kahire, Kudüs ve Doha'da 18..
    26. Tuna: "31 Mart’ta Mersin kazanacak"
    27. Mardin’de geleceğin futbolcuları..
    28. Tellioğlu’ndan TEMA’ya ziyaret
    29. Kurallara uymayan sürücüler..
    30. ADÜ öğrencilerine Çanakkale menüsü..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun