Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Çanakkale'den helikopterlerle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gelen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, anıta ayrı ayrı çelenk koydu.

Törende konuşan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, "Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır." ifadelerini kullandı.

Edirne Üç Şerefeli Cami İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu'nun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale cephesinde vatan uğruna şehit düşenler için dua etti.

Duanın ardından "Şehitlik Defteri"ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, caminin özgün bir mimariye sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mimarından mühendisine işçisine kadar tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Zira yazları özellikle burada tabii bu tür ihtiyacı giderecek bir mekan, ibadethane yoktu ama şimdi gerek şehitler kabristanıyla, bu da bize nasip oldu. Başbakanlığım döneminde bunları yaptık ama şimdi de buradaki bu mescit eksiğini de OPET ailesi ve Türk Hava Yolları el ele vererek, gayretleriyle bu da giderilmiş oldu."

Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından alandan ayrıldı.

Şehitler Abidesi'ndeki tören, Donanmaya ait 19 savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan resmi geçit ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisinin ardından sona erdi.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askeri erkan ve yabancı konuklar katıldı.