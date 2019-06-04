0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın babası Mustafa Sanca'ya taziyelerini iletti

04 Haziran 2019 Salı 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Adana'da yaşayan babası Mustafa Sanca ile telefonda görüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babası ile bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehitlerden 30 yaşındaki Astsubay Ercan Sanca, 2 Haziran'da memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 21:52
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Şehit evi
  3. taziye
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    2. Asırların deviremediği çınarı ateşe..
    3. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:..
    4. Denizli'de traktör ile otomobil..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla..
    6. Trump'tan o ülkeye flaş çağrı: Avrupa..
    7. Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
    8. Traktörle çarpışan otomobil hurdaya..
    9. Düzce’de feci kaza: 2 ölü
    10. GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil..
    11. Hatay’da 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı
    12. Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa..
    13. HDP'lilerin hainlikleri bitmiyor!..
    14. Bozüyük’te ilçe protokolü..
    15. Başkan Bozkurt, şehit aileleri ile..
    16. Kastamonu’da iki katlı ahşap küle döndü
    17. "Binali başkanı 23 Haziran'da..
    18. Yüzünde maytap patlayan çocuk..
    19. Finike’de makilik alanda yangın
    20. Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’tan..
    21. Muhabirleri taşıyan tekneye sürat..
    22. Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda..
    23. Ölümle burun buruna gelen kaçak..
    24. Almanya'yı zora düşürecek karar! Savaş..
    25. "Bizi yıldırmak isteyenlere fırsat..
    26. Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ..
    27. Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan..
    28. "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az..
    29. Batmak üzere olan lastik bottaki..
    30. İran OPEC toplantısının Temmuz’a..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."