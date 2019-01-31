Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz."

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