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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."

11 Mart 2019 Pazartesi 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:50
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