Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar."

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