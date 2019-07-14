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Başkan Erdoğan seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine başlıyor

Başkan Erdoğan, 31 mart yerel seçimleri sonrası teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Ağustosta sahaya inecek olan Erdoğan, AK Parti’nin yüzde ellinin üzerinde oy aldığı illere öncelik verecek.

14 Temmuz 2019 Pazar 07:42
Başkan Erdoğan seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine başlıyor

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür turları Ağustos ayında başlayacak. İl ziyaretleri kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Erdoğan halk buluşmalarında 17 yılda yapılanları anlatacak. Erdoğan teşekkür ziyaretlerine partinin en yüksek oy aldığı illerden başlayacak.

Milletle buluşacak

31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde 50’nin üzerinde oy aldı. AK Parti’nin en fazla oy aldığı il ise yüzde 72 ile Rize oldu. Sadece seçim zamanları değil diğer süreçlerde de millet ile buluşmaya özen gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu kez teşekkür etmek için milletle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

48 günde 57 ile gitmişti

Yerel seçimler sürecinde Erdoğan 48 günde 57 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen yenileme seçimleri öncesinde de katıldığı açılış törenlerinde de vatandaşlarla bir araya gelme imkanı buldu. Erdoğan, seçimler sonrası yoğun geçen diplomasi trafiğinden fırsat bulduğu süreçlerde yeninde milletle buluşacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan’ın buluşmalarında, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin yüzde ellinin üzerinde oy aldığı illere öncelik verilecek. Erdoğan’ın seçimlerde büyük başarı yakalanan illere teşekkür ziyaretinde bulunması planlanıyor. Erdoğan’ın Ağustos ayı içerisinde AK Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehirlerden ziyaretlerine başlaması bekleniyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde ellinin üzerinde oy alarak rekor kırmıştı.

En yüksek oy Rize'de

Bu illerin başında da yüzde 72’lik oy oranı ile Rize gelmişti. AK Parti, Trabzon’da yüzde 64, Kayseri’de yüzde 63, Konya’da yüzde 71, Şanlıurfa’da yüzde 61, Erzurum’da yüzde 62, Kahramanmaraş’ta yüzde 65, Sakarya’da yüzde 65, Şırnak’ta yüzde 61, Gaziantep’te yüzde 53, Adıyaman’da yüzde 53, Nevşehir’de yüzde 51 oranında oy almıştı.

Irak Türkmenlerine destek sonuç verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Türkmenlerin bakanlıkla temsil edilme taleplerinde olumlu sonuç alınmasını sağladı. IKBY’de Mesrur Barzani başbakanlığında kurulan bölgesel hükümette, yerel parlamentodan Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Selim, “IKBY Bölge Devlet Bakanı” olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’deki yetkililerle ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı temaslarda Türkmenlerin durumuna da değinerek, hükümette temsil edilmeleri konusunun Erdoğan başta olmak üzere Türkiye kamuoyunda dikkatle takip edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, 29 Nisan’da Erbil’e yaptığı ziyarette IKBY hükümetinde mutlaka Türkmenlere yer verilmesi gerektiğini ve bunun Türkmenlere bir lütuf olmadığını kaydetmişti. “Türkmen kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Recep Erdoğan da tüm muhataplarına, (Irak) Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına da iletmiştir.” demişti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 07:42
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Nevşehir
  7. Kahramanmaraş
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. İstanbul
  11. Gaziantep
  12. Erzurum
  13. Aydın
  14. Adıyaman
  15. seçim
  16. Recep Tayyip Erdoğan
  17. teşekkür

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