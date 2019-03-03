Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin

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