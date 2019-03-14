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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar.

14 Mart 2019 Perşembe 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:38
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