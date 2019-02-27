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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:53
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