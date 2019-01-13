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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz."
13 Ocak 2019 Pazar 16:45
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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:45
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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