0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz" - "Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da dönem başkanı Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Seyahatinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir heyetin eşlik edeceğini dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sadece ikili planda değil çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu ifade ederek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. Ziyaretimiz sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Karargahını ziyaret edip askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü ise Saraybosna'da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak ederek Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını kaydetti.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Saraybosna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    2. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    3. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    4. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    5. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    6. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    7. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    8. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    9. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    10. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    11. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    12. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    13. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    14. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    15. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    16. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    17. Arılar onu sokmuyor
    18. Altın fiyatları
    19. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    20. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    21. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    22. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    23. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    24. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    25. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    26. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    27. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    28. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    29. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    30. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’