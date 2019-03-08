0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslenmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı’na gelen Erdoğan’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı, Emniyet Müdürü ve yetkililer karşıladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Eymen, tedavi olmazsa bir daha yürüyemeyecek
    1. Minik Eymen, tedavi olmazsa bir daha..
    2. Terör kurbanı Lübnanlı kadın..
    3. Birgili kadınların sesi koroyla..
    4. Trafik kadınlar için durdu
    5. "Buca adayı değiştirilerek yanlış bir..
    6. Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin..
    7. Bursa Milletvekili Ödünç: "Seçimi..
    8. EBYÜ personeline ’Hizmet İçi Eğitimi’..
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Sultanların rakibi Vakıfbank
    11. Başkan Başsoy: “8 Mart Dünya Kadınlar..
    12. Başkan Akkaya kadın personellerle bir..
    13. Kazadan sonra vatandaşın trafik ışığı..
    14. Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12..
    15. 1.Amatör Küme’de play-offa gidecek son..
    16. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
    17. Başarılı Genel Müdür Bera Holding..
    18. Kuzey Irak sınırından Antalya’ya..
    19. Kızıldaş projelerini tanıttı
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’
    22. Bakan Kasapoğlu, kadınlarla bir araya..
    23. Emet Belediyesi’nden Dünya Kadınlar..
    24. Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı
    25. Madeni hırsızlar ATM’yi soydu
    26. Sağlık muhabiri Doğan, hemşire..
    27. Beşiktaş, idmanda 3 takımlı turnuva..
    28. Alan’dan Kadınlar Günü’nde çikolatalı..
    29. Kepez’in özel öğrencilerine şenlik..
    30. TAV Dünya Kadınlar Günü’nde yolculara..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir