Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayisinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler ama beyhude çabalıyorlar. Bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek." dedi.

Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "(Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni) işte böyle diyen Yunus Emre gibi özlem duyduğum Eskişehir" ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Eskişehirlileri selamladı.

Tüm ilçeleri de tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, bugünün Balkanlar'dan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz Günü olduğunu belirterek, "Biz de buradan, Eskişehir'den başlayarak tüm Anadolu'nun, tüm coğrafyamızın Nevruz Bayramı'nı hep birlikte tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Eskişehir'in "şehirlerden bir şehir olmadığı"na değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar Aziz Mahmud Hüdai'yi, Şeyh Sücaeddin-i Veli'yi, Dursun Fakih'i yetiştiren topraklardır. Burası Seyyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır, burası Milli Mücadele ruhunun istiklal aşkıyla şahlandığı topraklardır." ifadesini kullandı.

İlk yerli otomobil Devrim'in de bu topraklarda üretildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat ne hazindir ki bu proje tıpkı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası gibi, tıpkı Nuri Killigil'in modern silah ve cephane fabrikası gibi yerli ve milli olana tahammül edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sabote edildi. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebebi, dönemin tek parti yönetiminin yani Cumhuriyet Halk Partisinin kendisini rakip olarak görmesidir. Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi, milletimize bu hesaplı, hızlı ve konforlu ulaşım aracının çok görülmüş olmasıdır."

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in GAP için Amerika'ya kredi almaya gittiğinde "Biz Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz." cevabıyla karşılaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keban Barajı'na ne dediler biliyor musun o CHP zihniyeti? 'Kurbağalara göl mü yapıyorsunuz, elektriği toprağa mı vereceksiniz?', bu şekilde karşı çıktılar. Böyle vizyonsuz liderlere sahip CHP. Bu CHP sözcüleri 'Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' ifadeleriyle senelerce Keban Barajı'nı eleştirmişlerdir. İstanbul'a bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken rahmetli Demirel zamanında 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyecek kadar kendi halkından nefret eden bir zihniyet, yıllarca bu ülkenin yakasından düşmemiştir. Aynı kafa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de Özal orayı yaptığı zaman, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de biz yaptığımız zaman, denizin altından Marmaray'ı geçirdiğimiz zaman, denizin altından Avrasya Tüneli'ni geçirdiğimiz zaman, hızlı trenlere de bölünmüş yollara da daha pek çok esere de bu CHP zihniyeti karşı çıkmışlardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor da ondan."

Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan başlayarak, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkenin, milletin hayrına hangi işe başlamışsak istisnasız hepsinde de bunları karşımızda bulduk. Şimdi savunma sanayisinde hamleler yapıyoruz, ki Eskişehir bunların önemli merkezlerinden bir tanesi, öyle mi? Burada ne var? TEİ var. TEİ ile ne yapacağız? İnşallah uçaklarımızın, helikopterlerimizin motorlarını. Eskişehir, ya yalan ya yanlış ithamlarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Biraz sonra Bay Kemal'in ne söylediklerini söyleyeceğim. Genel Başkanı ne ki belediye başkanı ne olsun?" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye'de hayata geçirdiklerine dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Her birini ayrı ayrı sabote etmek, hiç olmadı karalamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayisinde de tümüyle dışarıya bağımlı hale getirecekler ama beyhude çabalıyorlar. Bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Bu millet bir daha ne demokrasisinden, ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi de şimdi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara, "Eskişehir, 31 Mart'ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta hizmet siyasetine, eser siyasetine, yatırım ve kalkınma siyasetine sahip çıkıyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?" diye soran ve vatandaşlardan "Evet" yanıtı alan Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.