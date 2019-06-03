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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türk

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türk
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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
  1. Devlet
  2. ERDOĞAN
  3. hükümet
  4. sanayici

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