Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor.Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir

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