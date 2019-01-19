Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Salonu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

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