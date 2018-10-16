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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da düzenlenecek Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, eski milli futbolculardan kurulacak olan şöhretler karmasıyla sahaya çıkacak.

16 Ekim 2018 Salı 07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıkıyor

Diyarbakır 18-21 Ekim arasında Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şöhretler Karması' ile sahaya çıkacak. Diyarbakır Kent Meydanı'ndaki festival kapsamında, 20 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Şöhretler Karması maçında Başkan Erdoğan ile birlikte eski futbolcular AK Parti Milletvekili Alpay Özalan,Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Hasan Kabze, Serdar Kulbilge ve İbrahim Yattara sahaya çıkacak.

Bölge gençlerini sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak ve istihdam oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde Derya Uluğ, Buray, Gripin, Selçuk Balcı da konser verecek. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak. İstihdam alanında staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek.

Diyarbakır artık huzurun kenti

Diyarbakır'ın artık bir huzur kenti olduğunu söyleyen Festival Komitesi Başkanı AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini mayısta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik" dedi.

(Sabah)

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 07:49
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  3. Futbol
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. diyarbakır
  6. Ziraat Gençlik Festivali

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