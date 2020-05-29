Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık turizminde öne çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren Hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

Dünyada sağlık sisteminin çöktüğü dönemde, Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Başka bir özelliği daha var. Pist hemen burada. Diğer hastanemizde o şekilde. Uluslarası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde, bu piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneden yararlanabilecek.

Sağlık turizminin merkezi olacağız

Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz. Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin somut örneği olan bu hastaneler şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.

Türkiye sağlıkta çağ atladı

Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimzi bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık.

48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomogtafi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Muhalafetin bizi adeta topa tuttuğu Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi gördük. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında inşa ettik.

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