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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sisteminin 2020 Nisan ayında tamamen yerlerine yerleşmiş olacağını söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sisteminin 2020 Nisan ayında tamamen yerlerine yerleşmiş olacağını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde yeniden Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandı. Konuşmasında gündemdekiS-400 konusuna değinen Erdoğan, “S-400’ler ülkemize inmeye başladı. 8 uçak geldi. Diğerleri geliyor. Ne dediler. ‘Alamazlar, yapamazlar, nereye koyacaklar’. Ne oldu aldık mı. Şu anda montajlar başladı mı. Şu anda takvim işliyor mu. Allah’ın izni ile Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz. Bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Muhalefete eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunların durumu bu. Türkiye’nin gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir. Milletimizin uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir” diye konuştu.



“Milletimizin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz”


Ekonomiye yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, “Ne diyorlar ‘ekonomi battı’. Buradan milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok, nankör bunlar. Şu anda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veriyor Türkiye. Bu mermiler, kurşunlar, uçaklar, helikopterler fıstık leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi. Bunlar ekonomiden harcanmıyor mu buralara. Biz bütün bunlarla terörün belini şu anda kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine. Bak Pençe 1 harekatını yaptık, şimdi Pençe 2 harekatın yapıyoruz. Milletimizin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG-PYD hepsi ile aynı mücadele sürüyor. Bunlar bedava olmuyor, bir karşılığı var. Bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler ve destek verenler ne diyor ‘madem böyle yapmayın’. Yapmayalım da canımızdan daha mı kıymetli. Milletimizin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz. 15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:01
  1. doğa

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