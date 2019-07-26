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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz."

26 Temmuz 2019 Cuma 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz."
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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:52
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