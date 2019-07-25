Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı."

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