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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı.

15 Ocak 2019 Salı 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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