Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Moskova'dan ayrıldı- Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uğurlandı

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