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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Moskova'dan ayrıldı- Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uğurlandı

27 Ağustos 2019 Salı 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

MOSKOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 18.25'te başkent Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:36
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Jukovskiy Uluslararası Havaalanı
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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