Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 21.10'da Rusya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye'ye gitti.

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