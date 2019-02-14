Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Sanatoryum Rus'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından katıldığı çalışma yemeği sonrasında dört lider bir görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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