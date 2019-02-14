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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu Üçlü Zirve toplantısının ardından, çalışma yemeğinde bir araya geldi

14 Şubat 2019 Perşembe 20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

SOÇİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu Üçlü Zirve toplantısının ardından, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Sanatoryum Rus'daki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemekte, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer de yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. çalışma yemeği
  3. üçlü zirve

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