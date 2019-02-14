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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi

Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 11.20'de Soçi kentine geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi

Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorosisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik ediyor.

Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek ve Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:54
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Soçi
  3. Rusya

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