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Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor."

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor."
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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:13
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