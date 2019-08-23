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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
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