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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

30 Nisan 2019 Salı 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:08
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