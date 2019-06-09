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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefon görüşmesi yaptı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye'nin İran'la işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, İran halkı ve devletinin Ramazan bayramını kutlayan Erdoğan, İran ve Türkiye'nin bölgede iki kardeş ülke olduğunu söyleyerek, ikili ilişkilerin arttırılmasının iki ülke halkı ve bölgenin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara değinerek, İran ve Türkiye'nin ikili işbirliğini genişleterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların arttırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.

Ruhani: Ortak sınırlarda güvenliğin arttırılması için işbirliği arttırılmalı

Görüşmede, Türk halkı ve devletinin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Ruhani ise İslam dünyasının iki güçlü ve etkili ülkesi olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin bölge istikrarı ve güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin arttırılması konusunda işbirliğinin arttırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Sudan, Libya, Yemen ve Afganistan'da insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye'nin diğer dost ülkelerle birlikte İslam dünyası ve bölge ülkelerinin sorunlarını çözebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:03
  1. iran
  2. Hasan Ruhani
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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