Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı. Rize ve Trabzon'da katıldığı programların ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Nedret Büyük isimli bir hemşehrisi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanaviçe nakıştan işlediği portresini hediye etti. Hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konutuna geçti. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

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