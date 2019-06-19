Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu ülkede hizmetkar olacağız ve sen bir sanatçı olarak gelip karşımıza dikileceksin, ondan sonra da hak hukuk vesaire bu tür şeyleri söyleyeceksin. Şu anda bizim onlarla yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler niçin? Hak hukuk gerçekleşsin diye. Biz bunlar için çalışırken kalkıp da siz karşımızda dikildiğimiz zaman kusura bakmasınlar, biz de burada tavrımızı koymak durumundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM'le birlikte 15 ulusal, 200 yerel ve bölgesel radyoda canlı yayınlanan Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel Programı'nda seçimin yenilenmesi kararı üzerine bazı sanatçıların Twitter'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu lehine yaptığı paylaşımları değerlendirdi.

Sanatçının sanatıyla konuşması, siyasete bu denli girmesini doğru bulmadığını belirten Erdoğan, "Çok açık net tavır koydular. Bunların içinde bir kısmı da biliyorsunuz ondan çok kısa bir süre önce benim kendi haklarını savunduğum, yıllardır verilmeyen haklarını savunduğum insanlar. Onların kalkıp da bu tür bir şeyi yapmaları bizi ciddi manada üzdü. Tabii ne pahasına olursa olsun karşımıza ne kadar engel, ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar bizim tarafımız her zaman adalet oldu, sanatçıların da önceliği bir defa adalet olmalı." diye konuştu.

"Onlara kırgınlığınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olmaz olur mu tabii. Böyle bir şeyi hayati bir seçim öncesinde nasıl yaparsınız? Biliyorsunuz Gezi olaylarında da bunlardan bazıları bu tür şeyleri yaptılar ve tüm bunlar karşısında duruş önemli. Biz bu ülkede hizmetkar olacağız ve sen bir sanatçı olarak gelip karşımıza dikileceksin, ondan sonra da hak hukuk vesaire bu tür şeyleri söyleyeceksin. Şu anda bizim onlarla yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler niçin? Hak hukuk gerçekleşsin diye. Biz bunlar için çalışırken kalkıp da siz karşımızda dikildiğimiz zaman kusura bakmasınlar, biz de burada tavrımızı koymak durumundayız. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimse bu işi, iyi iş yaptın, doğrudur demez."

"İmamoğlu'na destek veren bazı sanatçıların, 'Sizi destekleyen de var. Sizin resepsiyonlarınıza, iftar davetlerinize gelen sanatçılar da var biz de tarafımızı bu şekilde belirliyoruz.' diyor. İftar davetinize ya da resepsiyona katılanlar sizi destek için mi geliyorlar yoksa davet için mi geliyorlar?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, "Bir davete icabet başka bir şeydir, destek başka bir şeydir. Biz sanatçı oldukları için davet ediyoruz. Destek anlamında değil bu. Bunlar bu ülkenin sanatçıları, onun için davet ediyoruz. Yani onların bu davete icabet etmeleri aslında yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanının davetine icabet aslında bir kibarlıktır, bir protokol gereğidir. Gelirsin gelmezsin o ayrı mesele. Davet ettiğim halde gelmeyen bazı meşhurlar da var." yanıtını verdi.





- "Israrla davet ettiğim halde gelmeyenler vardır"

Bazı sanatçıların da "Hep aynı kişiler geliyor. Aynı kişilerle fotoğraf veriyorsunuz. Niye bizi davet etmiyorsunuz, biz de bu ülkenin sanatçılarıyız..." diyenlerin olduğunun belirtilmesi üzerine ise Erdoğan "Hiç alakası yok. Bu ülkedeki sanatçıların neredeyse tamamına yakınını hep davet etmişimdir. Israrla davet ettiğim halde gelmeyenler vardır. Bunlar da kıdemlilerdir aynı zamanda. Bunların da bize karşı maalesef tabii ona da üzülüyoruz ne kadar kindar olduğunu da yine sanatçı arkadaşlarından öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak sanatçı Fazıl Say ile verdiği fotoğrafın hatırlatılarak, "Buna benzer hareketler devam edecek mi gelecek süreçte?" şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Niye etmesin? Ben şimdi mesela Fazıl Bey'le özellikle 29 Ekim ile alakalı bir görüşme yaptım. Sağ olsun o da 29 Ekim'le ilgili bir parçadan bahsetti. Çalışıyor. Onu bir başka parçayla da bütünleştirmek suretiyle o akşam inşallah bir araya geleceğiz. Orada bir program yapma imkanımız olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığında geçmişten gelen bir protokol listesi olduğunu da belirten Erdoğan, "Bu protokol listesinde olanlar buraya davet edilir. Bunların içerisinde geleni var gelmeyeni var. Gelenlerle beraber bizler de o davetlerimizi icra etmiş oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezegen Mehmet"in, radyocuların kendilerini ziyaret ederek, Çamlıca'daki hizmete girecek verici ve Basın İlan Kurumundan ilan alma taleplerini iletmek istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine, radyonun önemli bir iletişim aracı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Radyoları radyocuları sevdiğimiz gibi bir de tabii duruşları çok çok önemli. Şu bakımdan bunu söylüyorum, ülkenin yerli ve milli duruşu karşısında ellerindeki bu imkanları ülkenin çıkarları için, milletin çıkarları için kullanmak meselesi. Bunlar tabii gerçekten süreç içerisinde düşündürücü. Yoksa Külliye'de bir araya gelmek sorun değil." dedi.

Benzer bir toplantıyı geçmişte de yaptıklarını aktaran Erdoğan, bunu yine gerçekleştirebileceklerini söyledi.





- "İstanbul'un kazanmasını istiyorsak tecrübeye ihtiyaç var"

Erdoğan, 23 Haziran'da sandığa gidecek seçmene seslenerek, şunları söyledi:

"Eğer, İstanbul'un kazanmasını istiyorsak, İstanbullunun kazanmasını istiyorsak bir, burada tecrübeye ihtiyaç var. Burada ulusal, uluslararası bilinirliğe ihtiyaç var. Burada belediyenin meclisinin arkasında olduğu bir belediye başkanına ihtiyaç var. Komisyonların arkasında olduğu bir belediye başkanına ihtiyaç var. Başkan vekillerinin arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. 39 belediyenin 25'inin yanında arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. Çok daha önemli olana kabinenin arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. Cumhurbaşkanının yanında ve arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var ki İstanbul şu andaki performansını çok daha ilerilere taşımış olsun."

Vatandaşlardan oylarının kıymetini çok iyi bilmesini isteyen Erdoğan, "Ülkemize, İstanbul'umuza hizmette yarışacak bir başkan olarak da Binali Yıldırım'ı kendilerine emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)