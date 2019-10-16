Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkiler, Barış Pınarı Harekâtı, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözümün sağlanması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."

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