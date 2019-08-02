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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık’ın cenazesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin Işık’ın cenazesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii’nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katılıyor.


Cenazeye. Erdoğan’ın yanı sıra Işık’ın sevenleri ve yakınları katılırken, çok sayıda makalesi bulunan İlahiyat dünyasının önemli ismi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. doğa

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