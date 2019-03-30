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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık."

30 Mart 2019 Cumartesi 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:24
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