Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'yı yer ile yeksan ediyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor."

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23 Aralık 2018 Pazar 15:09
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:09
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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