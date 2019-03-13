Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile il

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