Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasadaki canlanma ivme kazanacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalardaki canlanmanın yeniden ivme kazanacağını belirterek, "Biz sabreder, çalışır, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli "öldük bittik" diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah’ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır" dedi. Erdoğan, partiden ayrılanlarla ilgili de "Hiç birimizin hesabi davranma aklı ve vicdani yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’daki iki büyük yatırımın açılışının ardından AK Parti teşkilatlarıyla yemekli toplantıda buluştu. Merinos AKKM’deki toplantıda Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş birer konuşma yaptı.

Kürsüye gelen Erdoğan, Bursa teşkilatlarına ve cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti’ye destek veren MHP’lilere teşekkür ederek şunları söyledi:

Erdoğan, “Büyükşehir Belediyesi’nde yüzde 49.6, belediye meclisinde yüzde 49 ile Bursa bir kez daha tercihini AK Parti’den kullanmıştır Bu başarıda seçim döneminde gece gündüz demeden çalışan ülkesi ve milleti için çalışan Bursa il teşkilatımızın çok büyük emeği var. Sizlerin nezdinde sandık müşahitlerimizden mahalle temsilcilerimize, il, ilçe temsilcilerimize, milletvekillerimize, adaylarımıza, her bir mensubumuza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP’li kardeşlerime de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle Türkiye’nin üstündeki kara bulutları dağıtmış ülkemizin önünde yeni bir yol yepyeni bir ufuk açmıştır. Türkiye’ye yönelik kaos ve kargaşa senaryoları bir kez daha akamete uğratılmış, Türk demokrasisi 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkmıştır” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi önümüzde belediyelerde 5 yıllık, cumhurbaşkanlığı ve mecliste 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu 4-5 yıllık dönemin partimiz ve ülkemiz açısından taşıdığı kritik önemin farkındayız. Ak Parti’nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Önümüzdeki seçimsiz dönemi ülkemizde güçlenmenin ak partide ise yenilenme ve birleşmenin vesilesi haline getirmek istiyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti’nin geleceğini şekillendirmenin yanında bizden öncekilerden emanet aldığımız bu kutlu davayı 2053 ve 2071’e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı hep beraber inşa edeceğiz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi AK Parti milletimizin maziden atiye giden şansı yolculuğunun altın halkalarından biridir. Bu hareketin hamurunda Şeyh Edebali’nin duası, Fatih’in ufku, Yavuz’un cesareti Sultan Abdülhamid’in dehası, Mustafa Kemal’in kararlılığı, 104 sene önce Çanakkale’ye koşan Kınalı Hasanların kararlılığı vardır. Şehit başbakan Menderes’in, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu, merhum Özal’ın, merhum Türkeş ve Erbakan hocamızın, diğer büyüklerimizin hakkı, emeği, fedakârlığı vardır. Bu davayı bugünlere üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın sabrı, azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan Anadolu insanının irfanı taşımıştır. Başardığımız her şeyi önce Allah’ın yardımı, davamıza bağlılığımıza, bu kutlu yolda özverilere borçluyuz. Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Hiç birimizin hesabî davranma, aklı ve vicdanı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Kalbinde millete, memlekete, hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AKParti’nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu kutlu yolda azimle kararlılıkla yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne, de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu projelerimize yön vereceğiz. Aynı şekilde bu süreçte ülkemizin bekası, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur ittifakı olarak imza atacağız. Bursa tarihi ile kültürüyle muhteşem mimari eserleriyle tabiî güzellikleriyle ülkemizin vizyon şehirlerinin başında geliyor. Bunun yanında Bursa gönül coğrafyamızın çok farklı köşelerinden gelen kardeşlerimize yüzyıllardır ev sahipliği yapıyor. Medeniyet şehri olmasının yanı sıra bir hoşgörü şehrine hizmet etmek ecdâdın emanetine ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmak demektir. Bizler de göreve geldiğimiz andan itibaren Bursa ve Bursalı kardeşlerime layıkıyla hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Çok evvel yapılması gereken vizyonsuzluk ve imkânsızlık sebebiyle ortaya çıkan eksikleri tamamlıyor, bir yandan önümüzdeki bir asra damga vuracak projeleri devreye alıyoruz”.

“Bursa’yı bir üst lige taşıyacağız”

“Bursa’da şehrimizi ulaşım ve sağlıkta bir üst lige taşıyacak iki muazzam projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik” diyen Erdoğan, “Birisi 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-Balıkesir- Manisa-İzmir otoyoludur. 2010 yılında başladığımız ve Osmangazi köprüsü gibi pek çok önemli kısmını devreye olduğumuz otoyolun 192 kilometresini bugün Allah’a hamdolsun hizmete aldık.Gençler, böylece daha önce 8,5 kilometre süren yolculuğu 100 kilometre kısaltarak 3,5 saate indirdik. Kamu özel işbirliğiyle gerçekleşen bu devasa projenin yatırım tutarı 11 milyar dolardık. İnşa süresinde devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Bay Kemal bir daha hatırlatayım. 11 milyar dolardır. Devletin kasasından bir kuruş çıkmamıştır. Nasıl yapıldığını soruyorsan söyleyeyim. Buna yap işlet devret modeli denir. Bursa’ya kazandırdığımız 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’dir. Burası içinde genel hastane, kalp damar, kadın doğum ve çocuk hastalıkları, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 ihtisas hastanesi bulunan muhteşem bir sağlık külliyesidir. Son teknoloji ile tasarlanan inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi, 745 bin metrekarelik açık, 475 bin metrekarelik kapalı alanı, 3190 araçlık otoparkı ve diğer özellikleriyle Bursa’da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Her iki eserin de Bursalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen bakan arkadaşlarımı mimarından mühendisine kadar bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah 10 gün sonra 14 Ağustos tarihinde AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. AK Parti olarak 17 senesi iktidarda 18 yıldır şanla şerefle milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.Bizlere bu onuru bahşettiği için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İktidarımızda Türkiye ile beraber gözünü gönlünü ülkemize yöneltilmiş yüz milyonlarca kardeşimizin umudu olduk. Yola çıkarken biz dertli bir partiyiz derken, halkımızın derdiyle dertlenmeyi, sıkıntılara çözüm olmayı vaat etmiştik. Her bir saatini her bir dakikasını, her anını milletimize hizmet sevdasıyla geçirdik” diye konuştu.

“Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık”

Demokrasiyi geliştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Geride bıraktığımız dönemde, kimi eksiklere rağmen ülkemiz ve milletimizin her meselesine çözümler üretmeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılanların üzerinde eserleri 17 yıllık zaman dilimine sığdırdık. İç ve dış politikada ezberleri bozdurduk, vesayeti geriletip demokrasiyi güçlendirdik, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette Türk siyasî hayatının en büyük reformlarına imza attık. 367 garabetinden partimize yönelik kapatma girişimine ve 27 Nisan bildirgesine kadar tüm engelleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla, metânetle aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik. Her zeminde Türkiye’nin başını dik tuttuk. Kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmanın yanı sıra istisnasız her bir vatandaşımızın eşit derecede yararlanmasını sağladık. IMF kapılarında 1 kaç milyar dolar için el açan ekonomisi zayıf, ticareti düşük dışa bağımlı bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. Mayıs 2013 23,5 milyar dolar IMF’ye olan borcu sıfırladık. Onu sıfırlamakla kalmadık. IMF bize para verecek durumda değil tam aksine bizden borç ister hale geldi. Demokrasi tüm kurum ve kurullarıyla işler hale getirirken ekonomiyi işler hale getirdik. Türkiye’yi satın alma paritesine göre dünyanın 13.büyük ekonomisi konumuna yükselttik. Eğitim sağlık ulaştırma savunma turizm ihracat gibi bir çok alanda cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak bize nasip oldu. Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü dinim ismini ortaya koymuştur. İhracat rakamları ekonomimizin temmuz ayında da süratle toparlandığını bir kez daha göstermiştir. Temmuz aynıda ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyona ulaştı. İthalatımız ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolara geriledi. Geçen sene ilk 7 ayda yüzde 67, 7 olan ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı hamdolsun bu sene yüzde 85,8’e çıktı. Dış ticaret fazlası veren ülke hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere ve için ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarına rağmen biz ülkemiz tarihinin en yüksek temmuz ihracat rakamına ulaştık. Ocak temmuz arası 7 aylık dönemde toplam 104,2 milyarlık ihracat rakamını yakalayarak yine bir rekor kırdık. İnşallah turizmde de rekora koşuyoruz. Şu anda 50 milyon turisti aşar duruma geldik. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelenler başta olmak üzere turizmde çok ciddi yoğunluk yaşanıyor. Daha önce varlık gösteremediğimiz Çin ve Latin Amerika gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısı giderek artıyor. Türkiye’yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkta inşallah hem ihracat turizmde diğer alanlarda başarı çıtamız yükselecektir”.

“Enflasyondaki gerileme sürecek”

Faizlerin düştüğünü i1fade eden Erdoğan, “Enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır. Biz sabreder, çalışır, üretirsek, dik durursak hepsinden önemlisi sürekli ‘Öldük bittik’ diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak Allah’ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır. Ülkemiz, tarihinden, kültüründen, köklü devlet geleneğinden aldığı birikimle hedefleri istikametinde kararlılıkla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

“Çatlak seslere asla kulak vermeyin”

Sağda solda duyulan çatlak seslere kulak verilmemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden eser, hizmet bekliyor. Tıpkı son 10 yıldır olduğu gibi dertlerine çözüm bulmamızı bekliyor. Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıda kendi önceliğimiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil daima milletin gündemiyle ilgilendik. Sizlerden ve tüm gönüllü kuruluşlarımızdan Türk Demokrasisi ’ne ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmanızı istiyorum. Birileri görmese de istemese de biz Büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allahtan, destek ve hayır duası sizden” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Aşık oldum dediği Bursa’da yaşayanlar olarak, şehrimize yaptığı katkılardan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 2002’den bu yana yapılanlar, ülkemizin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Seçim sonrasında ilk olarak Bursa’mıza gelmiş olmanız bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Teşkilatımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Bugün konuşmanızda belirttiğiniz Emek Şehir Hastanesi metro hattını, T2 hattının Osmangazi-Acemler kavşağı gibi ulaşım projelerini inşallah sizlerin destekleriyle Bursa’mıza kazandıracağız. İnsanı merkeze alarak şehrimizi geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yatay mimariyi önceliyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı Tower Plaza’nın Eker Park’taki binaların yıkılması da bu kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bursa’nın yeniden yeşil özelliğinin kazanması için çalışacağız. Millet, tematik parklar, mesire alanları, aktivite alanlarıyla tekrar oksijeni bol, bahçesi, parkı çok yeşil Bursa’yı inşa edeceğiz. Turizm yatırımlarıyla pay artacak, ekonomik zenginliği hep beraber paylaşacağız. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler için çalışma arkadaşlarıma teşkilat mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.