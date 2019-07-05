Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, d

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