0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki Hakkari Derecik’teki 34’üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı.

04 Haziran 2019 Salı 11:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki Hakkari Derecik’teki 34’üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı.


Bayram namazının ardından Derecik ilçe merkezine inen Bakan Akar ve komutanlar, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Derecik Camii avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, çocuklara çikolata ikram etti. Daha sonra bir vatandaşın davetini kırmayan Bakan Akar ve komutanlar, bir eve misafir oldu. Burada kurulan yer sofrasında vatandaşlarla kahvaltı yapan, onlarla sohbet eden Bakan Akar, daha sonra 34’üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki bayramlaşma törenine katıldı.


Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde tüm silahlı kuvvetlerin ayakta olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, bekası, 82 milyonun rahat ve huzur içinde bayram yapabilmesi için elimizden gelen neyse yaptık, bundan sonra da sonuna kadar yapacağız” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçiğe seslendi. İstanbul Büyük Çamlıca Camisi’de vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:


“Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı’na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı’nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim’den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine alandaki Mehmetçik “Sağ ol” diye karşılık verdi.


Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan ’T.C. ibaresi’ açıklaması
    1. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    2. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    3. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    4. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    5. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    6. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    8. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    10. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    11. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    12. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    13. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    14. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    15. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    16. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    17. Tek biletle 5 keşif noktası
    18. Avrupa borsaları
    19. Asya borsaları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    21. Bayram sabahı ev yangını
    22. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    23. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    24. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    25. Afganistan'da bayram namazı çıkışında..
    26. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve..
    27. Erkek hokey takımı Avrupa şampiyonası..
    28. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    29. Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
    30. Suriye’de bayram namazı
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."