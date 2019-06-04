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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."

04 Haziran 2019 Salı 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."
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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:26
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