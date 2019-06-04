Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."

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